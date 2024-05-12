Soma Katliamı'nın 10'uncu yılında 301 madenci anıldı: "Madenciler ölmeye devam ediyor"

Soma Katliamı'nın 10'uncu yılında Soma'da anma gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, "Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

Aycan KARADAĞ

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'nın onuncu yıl dönümünde anma düzenlendi.

Soma Beşyol Madenci Anıtı önünde gerçekleşen anmaya; katliamda yaşamını yitiren madencilerin yakınları, KESK, TMMOB, Tabip Odası, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Anmada madenci aileleri, yeni Soma'lar yaşanmaması için madenlerin kamulaştırılmasını ve taşeron çalışmanın yasaklanmasını istedi.

Anmada basın açıklamasını Soma Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mustafa Sabur okudu.

Sabur yaptığı açıklamada, "10 yıl önceydi; plansız, hesapsız daha çok para kazanma hırsıyla alınmayan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri katledilen 301 can.. 162 işçi ise yaralandı. 255 kadın eşini kaybetti,440 çocuk babasız ve 301 anne, baba evlatsız kaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük, dünyanın yaşadığı büyük işçi katliamlarından biri Soma’nın acısı oldu.

Katledilen 301 maden işçisinin mücadelesinde ve madencilerin örgütlenmesinde hak mücadelesi veren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Maden işçisi Ali Faik İnter'i saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

"MADENCİLER ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

Sabur, "Madenciler işyerlerinde ölmeye devam ediyor" dedi ekledi:

"8 Ekim 2014’de Ermenek’te 18 maden işçisi, 17 Kasım 2016’da Şirvan’da 16 maden işçisi, 14 Ekim 2022’de Amasra’da 42 maden işçisi, 12 Şubat 2024’te İliç’te 9 maden işçisi yaşamını yitirdi.

301 işçinin hayatını kaybettiği 2014’teki maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan ve ‘görevi kötüye kullanmakla’ suçlanan 28 kamu görevlisi ancak 10 yıl sonra hakim karşısına çıkarılabildi. İlk duruşması 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Soma Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Dava 12 Eylül 2024 tarihine ertelendi. Bu dava maden ocaklarında gerekli önlemlerin alınabilmesi için denetimlerin düzenli olarak yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu davanın takip edilmesi yeni ölümlerin olmaması için önemlidir. Herkesi 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacak duruşmaya davet ediyoruz.

301 canımızı kaybetmemizin 10. Yılında yeni acılar yaşanmasın, yüreklerimiz yanmasın diye 'Yeter artık' demek için bir araya geldik. Hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz. Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız."

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

SOL Parti adına konuşma yapan Parti Sözcüsü Gizem Özdem ise şunları dile getirdi:

"10 yıl önce tarihin en büyük işçi katliamı yaşandı. 7 yıl süren yargılamada türlü skandallara şahit olduk. Emekçi düşmanı iktidar, Yargıtay'a kadar müdahale etti. Ödül gibi cezalar verildi suçlulara. Katliamda sorumlu kamu yöneticilerine 10 yıl sonra dava açıldı. 10 yıl önce içimize düşün alev hala yanıyor. Ermenek, Şirvan, Amasra, İliç ile daha da bu alev arttı. Yargı ve iktidar, patronların sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Bu katliamın hesabını soracağız. Bir canımızı daha yitirmemek için birlikte örgütlü mücadele edeceğiz. Soma'yı unutturmayacağız, hesabını soracağız."