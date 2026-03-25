Soma katliamında sorumlulara zamanaşımı kalkanı: İzmir Barosu'ndan tepki

İzmir Barosu, Soma maden faciasına ilişkin davada verilen zamanaşımı kararına tepki göstererek, kararın “cezasızlık politikalarının bir sonucu” olduğunu belirtti.

İzmir Barosu’nda konuya ilişkin yapılan açıklamada, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasına ilişkin davada istinaf mahkemesinin sanık kamu görevlileri hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı vermesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Barodan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''BU KARARA CEZASIZLIK POLİTİKALARINDAKİ ISRARIN SONUCUDUR''

"301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden katliamında istinaf mahkemesinin sanık kamu görevlileri hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı vermesi, cezasızlık politikalarındaki ısrarın sonucudur. Soma davası, başından sonuna dek sınıfsal çelişkilerin ve hukukun egemen sınıflar elinde ezilenlere karşı yargının araçsallaştırılmasının en canlı örneklerinden birisi olmuştur.

Yaşamını yitiren 301 madenciyi, 301 işçinin ailelerini, bütün bir Soma şehrini ve Türkiye işçi sınıfını derinden etkileyen bu iş cinayetinde hiçbir koşulda acıyı sona erdirmese bile en azından katlanılabilir hale gelmesini sağlayacak tek hususun adalet olduğu düşünüldüğünde verilen düşme kararının kabul edilmez olduğu açıktır. İşçiler, adına 'iş kazası' denilen katliamların fıtrat veya kader olmadığı, güvenlikli ve insan onuruna yakışır şekilde çalışıp yaşamayı herkes kadar hak ettikleri bir ülkede yaşamak için verdikleri mücadelede İzmir Barosunu daima yanlarında bulacaklardır."