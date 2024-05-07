Soma maden katliamının belgeseli: Karanlıkdere

Emek Servisi

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği, cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak tarihe not düşülen Soma Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçti. Çağdaş Hukukçular Derneği Soma Katliamı’nın 10’uncu yıl dönümü için belgesel hazırladı. Katliamın tüm gerçeklerini, yargılama sürecini ve mağdur ailelerin adalet mücadelesinin anlatıldığı ‘Karanlıkdere’ maden içerisini de ekrana taşıyacak.

Yönetmenliğini Avukat Derviş Emre Aydın’ın yaptığı, senaryosunu ise avukat Melike Polat ve avukat Selçuk Kozağaçlı’nın hazırladığı belgeselin seslendirmesini ise sanatçı Suavi yaptı. Belgeselin tanıtım fragmanında ise tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı yapay zeka aracılığı ile yer aldı. Belgesel, 13 Mayıs’ta Youtube üzerinden gösterime girecek.