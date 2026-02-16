Soma Termik Santrali için pazarlık görüşmesi yapılıyor

BirGün/Ankara

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın satışa çıkardığı Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan Soma A Termik Santrali’nin bir bütün halinde satış ihalesine iki firma teklif verdi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı toplam 91 bin 399 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait yapıların (Soma A Termik Santrali) bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin geçen hafta sona eren teklif verme süresinde iki firma teklif verdi.

Tekirdağ merkezli Bor Alüminyum Anonim Şirketi ile Soma'da faaliyet gösteren Cae Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ve Dc Kömür ve Enerji Limited Şirket Ortak Girişim Grubu termik santrale talip oldu. İhale için nihai pazarlık görüşmeleri bugün saat 11.30 itibarıyla başladı.