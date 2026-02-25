Soma Termik Santralı'nda grev: İşçiler ve ailelerinden kamulaştırma çağrısı

Soma’da faaliyet gösteren termik santralde ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası başlatılan eylem sürüyor.

Santral önünde kurulan çadırlarda nöbet tutan işçilere aileleri de destek verdi. Eylemin sürdüğü santral önünde yapılan iftar programında konuşan işçiler ve yakınları, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.

13 yıldır santralde çalışan bir işçi, "Biz emeğimize dönmek istiyoruz. Çalışmak, üretmek istiyoruz. Soma yok olmasın, esnaf da biz de çalışalım" dedi.

Manisa’nın Soma ilçesindeki termik santralde ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası başlatılan işçi eylemi, santral önünde kurulan çadırlarda devam ediyor.

İşçiler ve aileleri iftar programında geçimlerini sağlayacak ücret ve işlerine geri dönme talebini dile getirerek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri sürecin çözümü için devletin devreye girmesi gerektiğini belirtirken, işçiler talepleri karşılanana kadar eylemi sürdüreceklerini ifade etti.

İftar yemeğinde konuşan bir işçi yakını, "Buraya gelen herkesin çocuğu var. Biraz şapkayı önlerine koyup düşünsünler. Harç istenmiyor, borç istenmiyor. Sadece emek, emek karşılığı istiyoruz. Özelleştirilirken Torku’ya satıldı. Niye satılıyor, niye özelleşiyor? Daha da özelleşecek yerler sırada bekliyor" dedi.

Bir başka işçi eşi santralın özelleştirilme sürecine tepki göstererek, "Buraya bir dikili ağacı yok. Soma'da hiçbir sosyal faaliyette bulunmamış. Ama burada yoğurdun kaymağını yiyip Konya’ya yatırmış ve işçiyi mağdur etmiş. Hiçbir haber verilmeden bu yapıldı. Özelleştirildi ama mülkünle hiçbir yer satılmamalı bence. Devletin toprağı satılmamalı. Biz doğma büyüme buralıyız. Nereye gideceğiz? Biz memleketin çocuğuyuz" şeklinde konuştu.

CHP Soma Eğitim Sekreteri Şevki Özmukan, "Ben burada çalışan bir işçi değilim, bir Somalıyım. Bu işin herhangi bir siyasal tutumu yok. Bu işin Soma olma meselesi var. Ya Soma olacağız hep birlikte ya da yok olacağız. Tüm Somalıların dayanışma içinde olması gerekiyor" dedi.

"13 YILIMI VERDİM, KARTIM GEÇERSİZ SAYILDI"

Ücretsiz izne çıkarılan bir işçi yaşadıklarını, "Bu santrale 13 senemi verdim. Geçen hafta işe geldim, kartım geçersiz sayıldı. İzne çıkarılmışız, haberimiz yok. Biz emeğimize dönmek istiyoruz. Çalışmak, üretmek istiyoruz. Soma yok olmasın, esnaf da biz de çalışalım. Biz ekmeğimizin peşindeyiz" sözleriyle anlattı.

Soma Sosyal Haklar Derneği Temsilcisi Yüksel Çetin kamulaştırma çağrısı yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Günlerdir arkadaşlarımız haklarını almak için mücadele veriyor. Biz de yanlarındayız. Bu şirket tekrar başka bir özel firmaya geçtiğinde benzer sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle santral yeniden devlet eliyle işletilmelidir. Ayrıca Torku’nun devlete bu santralden kaynaklı borçları var ve bunlar ödenmemiştir. Talebimiz nettir; kamulaştırma, borçların tahsili ve işçilerin özlük ile sosyal haklarının geri verilmesi. Bu haklar kazanılana kadar mücadele sürecek."

"AMACIMIZ ÇÖZÜM ÜRETMEK"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santralı önünde direnişe geçen işçileri ziyaret ederek destek verdi.

Dutlulu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Soma Termik Santralı önünde direnişe geçen emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Şirketin üretimi durdurma kararı ve işçi kardeşlerimizin ücretsiz izne mahkum edilmesi büyük bir mağduriyete yol açmıştır. Bu karar yalnızca çalışanları değil, ailelerini ve tüm Soma halkını doğrudan etkilemektedir. Yetkililerin, bu sorunu en kısa süre içerisinde vicdan ve sorumluluk duygusuyla çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Hak yerini bulana, mağduriyetler giderilene kadar emekçilerimizin ve Soma halkının seslerine ses olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan grev alanındaki işleri ziyarete giden Başkan Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmamın tek sebebi, bir Manisalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin yanında olmaktır. Bu santral 1980’li yıllarda kurulmuş, devlet tarafından işletilmiş ve büyük gelirler elde etmiş. Özelleştirme sonrası ise adım adım kötüye gitti. Gerekli yatırımlar yapılmadı. Amacımız kimseyi suçlamak değil, çözüm üretmek. Geçen hafta Enerji Bakanımızla görüştüm. Bizim bakış açımız kamulaştırma yönünde ancak mevcut ekonomik şartlarda bunun kolay olmadığını biliyoruz. Alıcıların olduğu söyleniyor. Sürecin hızlandırılması ve işçilerin yeniden işlerine dönmesi gerekiyor. Doğal gaz gelene kadar Soma’yı yeniden ısıtır hale getirmeliyiz. Bakanın talimatı var. Doğal gaz şirketinin genel müdürü geldi, çalışmaların mart-nisan aylarında başlayacağını ve ekim-kasım aylarına kadar tüm Soma’nın doğal gaza geçeceğini söyledi. Eksik hiçbir yer kalmayacak."