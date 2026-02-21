Soma Termik Santralı'nda grev kararı: 87 işçi ücretsiz izne çıkarıldı

Soma Termik Santralı'nın faaliyetlerini durdurma kararı sonrası 87 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı bildirimle süreç resmileşirken, işçiler ve Soma’daki STK’lar santral önünden Cengiz Topel Meydanı'na kadar yürüdü. Çalışanlar, santral önünde çadır kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Torku Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santralı'nın üretimi durdurma kararı almasının ardından 87 işçinin ücretsiz izne çıkarılması ilçede tepkiye yol açtı.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilen 17 Şubat 2026 tarihli Özel Durum Açıklama Formunda Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün kömür sevkiyatını durdurması, sözleşmelerin feshi ve teşvik mekanizmalarının sona ermesi nedeniyle faaliyetlerin sürdürülemez hale geldiği belirtildi.

Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda santral faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği, Soma’nın ısınma ihtiyacı nedeniyle 5 ve 6 numaralı ünitelerin kış sonuna kadar sınırlı kapasiteyle çalışacağı, ardından üretimin tamamen sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada, asgari personel dışındaki çalışanların önce yıllık izinlerinin kullandırılacağı, ardından ücretsiz izne çıkarılacağı bildirildi. Kararın ardından işçiler, Soma’daki sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi temsilcilerle birlikte santralden ilçe merkezine yürüyüş düzenledi. Santral önünde basın açıklaması yapan işçiler çadır kurarak eylem başlattı.

"BURASI SOMA’NIN LOKOMOTİFİ"

Santralda 2014 yılından bu yana çalıştığını belirten bir işçi, tesisin 2015 yılında özelleştirildiğini hatırlatarak, "Enerji sektöründe yeterli deneyim olmadığını bugün daha net görüyoruz. Gelinen noktada durum ortada" dedi.

Santralın tamamen kapanmasını istemediklerini vurgulayan işçiler, şu anda yalnızca 5 ve 6’ncı ünitelerin Soma halkına sıcak su sağlamak için çalıştığını belirtti. Bir işçi, "Burası Soma’nın lokomotifi. Madenciden kamyoncuya, esnafa kadar herkes etkilenir. Önceliğimiz kamulaştırma. Bu mümkün değilse işi bilen bir firmaya devredilsin" diye konuştu.

Değirmen bakım servisinde görevli 29 yaşındaki bir işçi ise iki bel fıtığı ameliyatı geçirmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bu tesis ayakta kalsın diye yama üstüne yama yaptık. Ama hakkını arayan insanlar kapı dışarı edildi" dedi.

2018’den bu yana santralde çalışan Aykut Polat da ücretsiz izin kararını bir mesajla öğrendiklerini belirterek, "Aylık giderlerimiz 35-40 bin lirayı buluyor. Hepimizin borcu var. Bu kış gününde ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle tarım gelirlerinin de düştüğünü belirten işçiler, "Tarladan kazanamıyoruz, buradan kazanmaya çalışıyoruz. Borçlarımız gırtlağa dayandı. Uykusuz geceler geçiriyoruz" dedi.

"2015’TEN BU YANA BU TESİSE CİDDİ BİR YATIRIM YAPILMADI"

Tes-İş Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler ise 2015 yılından bu yana santrale yeterli yatırım, bakım ve revizyon yapılmadığını söyledi. Girginler, "2015’ten bu yana bu tesise ciddi bir yatırım yapılmadı. Bakım ve yenileme yapılmadı. Milli servet adeta hurdaya çevrildi" dedi.

87 işçinin ücretsiz izne çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Girginler, bunun sadece başlangıç olabileceğini ifade ederek, "Bu karar yalnızca 87 işçiyi değil, Soma’daki binlerce aileyi ilgilendiriyor. Santralde bin 232 çalışan var. Madenler ve bağlı sektörlerle birlikte yaklaşık 12 bin emekçi, dolaylı olarak 45- 46 bin hane bu süreçten etkilenecek" diye konuştu.

Noter aracılığıyla ihtar çektiklerini ve hukuki süreci başlattıklarını açıklayan Girginler, iki temel taleplerinin olduğunu belirterek, "Birinci talebimiz 87 arkadaşımızın derhal işe iade edilmesi. İkinci talebimiz ise santralın geleceğine ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Önceliğimiz kamulaştırmadır. Bu mümkün değilse, sektörü bilen ve yatırım yapacak bir firmaya devredilmelidir" dedi.

İşçiler, eylemlerini büyüterek sürdüreceklerini belirtti.