Soma Termik Santrali'nde kriz: Şirket 'kâr etmiyorum' dedi, ücretsiz izne zorlanan işçiler sokağa indi

2015 yılında 685 milyon dolara Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılan Soma Termik Santrali'nde işçiler ücretsiz izne çıkarılmaya başlandı.

Kömürü madenlerden alıp enerji üreten Konya Şeker, aldığı kömürün parasını ödemedi.

Bünyesinde Torku gibi büyük firmaları bulunduran piyasaya ve devlete borçlanan şirketin, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borcu 18 milyar lirayı geçti.

Aylarca ödeme yapmayan şirkete yeni teslimat yapılmayınca geçtiğimiz yıl üretim bir süre tamamen durmuştu.

Konya Şeker 11 yıldır santrale yatırım ve bakım da yapmadı.

İŞÇİLER SOMA'DA EYLEM YAPTI

2015'te devraldığı günden beri Soma Termik Santrali'ne yatırım yapmayan Konya Şeker "Para kazanamıyorum" diyerek santrali kapatmak ve üretimi durdurmak istiyor. Bu yüzden de işçilere ücretsiz izin dayatması yapılıyor.

Sol Haber'den Aslı İnanmışık'ın haberine göre çalışan yaklaşık 700 işçinin büyük bölümü bugün Soma'da eylemdeydi.

TES-İş Sendikası öncülüğünde Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapan işçiler "Soma uyuma emekçiye sahip çık" sloganı attı.

"ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARIYORLAR, İMZAYA ZORLANIYORUZ"

Görüştüğümüz işçilerden Servet, "87 arkadaşımız şu an için izne çıkarıldı. Yarın ve sonraki günlerde de bu durumun daha da artarak devam edeceğini öğrendik. İmzaya zorlanıyoruz. Bize 'Önce ücretli izinlerinizi bitireceksiniz sonra süresiz olarak ücretsiz izne ayrılacaksınız' diyorlar. Satış mı, devir mi, kapatma mı olacak bilemiyoruz. Belli olan herhangi bir şey yok. Hiçbirimiz idari binaya gidip imza atmadık ancak bunun sonu karanlık. Çıkış da verebilirler. İş akdimizin feshine kadar gideceğine inanıyoruz" dedi.

Konya Şeker'in artık santrali işletmek istemediğini belirten Servet, "Bizden 'Soma belası' diye bahsediyorlar. Ama 2015'ten bu yana yatırım yapmadan santralin kaymağını yediler. Santralin akıbeti gerçekten kötü durumda" şeklinde konuştu.

Kamuoyuna yansıyan, bilinen en az iki kez hibe desteği aldı. İşçiler "bu hibelerin Soma'da değil, şirketin Konya'da kendi bünyesindeki farklı yerlere kullandığını" söyledi: "Soma'ya yatırım yapılmadı. Şu an için yüzde 50'lerde bile olmadığı için aldıkları kömürün parasını bile ödemiyorlar. Zaten devlete borcumuz da vardı."

"KÂR ETMİYORUM, KAPATACAĞIM"

TİS'ten doğan haklarının da taksitle ödendiğini bu nedenle geçtiğimiz haftalarda yine eylem yaptıklarını hatırlatan işçiler, "Zaten zor durumdaydık alacaklarımız taksit taksit verildi" dedi.

Kömür devletten alınıyordu. Ancak borçlar birikip ödemeler yapılmayınca, devlet kömür vermeyi kesti. 2025 yılında üretim bu nedenle bir süre durmuştu. En sonunda yapılandırmaya gidildi.

Soma'nın belli bir kısmı sıcak su ile ısınıyor. İşçilerin aktardığına göre, Konya Şeker "Ben sadece iki üniteyi sıcak suya yetecek kadar çalıştırıyorum, buradan kâr etmiyorum, bu sebeple kapatacağım" diyor.

BELEDİYE İLE SICAK SU SÖZLEŞMESİ: 'SANTRAL NEDENİYLE ISI KAYBI YAŞANIYOR'

Santralde çalışan Osman da "şirketten net bir açıklama yapılmasını" beklediklerini ifade etti:

"Aylar önce Konya Şeker bize olacakları duyurmuştu aslında. Kapatmak istiyorlar. Ama biz belediyeyle olan yıllık ısınma sözleşmesi Mayıs ayında biteceği için, o döneme kadar en azından işler sürer diye düşünmüştük. Öyle olmadı."

Belediye ile yapılan yıllık sözleşme ile Konya Şeker'in santrali belli sayıda abonenin ısınmasını sağlıyor. Bu aboneler arasında kamu kurumları da var. Santral "zararına" üretim yapıyorum diyerek sadece sıcak su sağlamak üzere iki üniteyi hâlâ çalıştırıyor. Öte yandan bu hizmette de zaman zaman aksamalar oluyor.

1 Ocak'ta açıklama yapan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Soma Bölgesel Isıtma Sistemi"nde ısı kaybı yaşandığını, sorunun kaynağının termik santral olduğunu belirtmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da "Termik santral yaşadığı ünite arıza sorunları nedeniyle ısı enerjisi talebimize cevap veremiyor" diye konuşmuştu.

"BAKANLIK İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Şirketten dün (17 Şubat Salı) kamuoyuna yapılan açıklamada, santralin borçlarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü bir yatırımcıya devredilmesi amacıyla "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde görüşmelerin devam ettiği" duyuruldu.

"Soma Termik Santrali'nin borçlarının yapılandırılarak üçüncü bir firmaya devri ve bu şekilde santral faaliyetinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın himayelerinde müzakerelerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

“İSO 500” listesinde yıllardır listelere giren şirketin "olağanüstü finansal zorluklar ve imkansızlıklar" içerisinde bulunduğu öne sürülen açıklamada, Enerji Bakanı'na teşekkür edildi.

Konya Şeker'in santrali devretmek için anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Devir için Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın isimleri geçerken, işçiler küçülme ya da kapanma ihtimali nedeniyle endişeli.