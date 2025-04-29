Soma’da adalet yine göçük altında kaldı!

301 madencinin yaşamını yitirdiği 13 Mayıs 2014 tarihli Soma katliamına ilişkin, 28 kamu görevlisinin yargılandığı davanın beşinci duruşması Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, 16 sanığa 5’er ay, 2 sanığa ise 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. 10 sanık ise beraat etti. Karar, aileler ve avukatlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Madende hayatını kaybeden Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak, yaptığı açıklamada, "Aynı acıyı bize yeniden yaşattılar. Halkın yargıya güveni kalmadı. Adalet yine göçük altında kaldı. Biz adalet isterken bu süreçte avukatlarımız içeriye girdi. Bize reva görülen bu mu?" dedi.

Madende hayatını kaybeden Erdoğan Köse’nin eşi Gülfidan Köse ise, "İstediğimiz adaleti bulamadık. Acımızı yeniden kanatıyorlar. Eşimin değeri 5 ay hapis cezasıymış... Ama bu burada bitmedi, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"CEZASIZLIK POLİTİKASI SÜRÜYOR"

Avukat Mürsel Ünder, karar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Soma Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti, yine bir kırılma noktasındayız. Facianın gerçek sorumluları olan dönemin Başbakanı, Enerji ve Çalışma Bakanları ile madenciye tekme atan bürokratlar hâlâ dokunulmazlık zırhının arkasında. Dosyada 42 sanıktan geriye yalnızca 28 kişi kaldı. Bugün onlara, toplamda aylarla ölçülen cezalar verildi. 301 ölü ve 162 yaralı için verilen 5 ay hapis cezası, adalet değildir. Ne sanıklar duruşmaya geldi ne de kamu görevlileri gerçek anlamda hesap verdi. Cezasızlığa karşı mücadelemiz devam edecek."