Soma’da ailelerin ‘adalet’ isyanı

Soma’da 10 yıl önce yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi mezarları başında anıldı. Şaban İlçi’nin annesi Ayşe İlçi, “Çocuklarımız çürüyor. Sorumlular elini kolunu sallayarak geziyor” diyerek isyan etti.

EMEK SERVİSİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, dün mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenlerine 10 yıldır acıları dinmeyen madenci yakınlarının "Adalet nerede?" feryatları damga vurdu. Katliamın yıl dönümü dolayısıyla anma yürüyüşü yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndan Madenci Anıtı’na kadar yürüdü.

Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Madenci Şaban İlçi'nin annesi Ayşe İlçi, "Sorumlular dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz acı çekiyoruz, çocuklarımız ise kara toprakta çürüyor" dedi.

ADALETİ BULAMADIK

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak "Bile bile gelen katliamda, çocuklarımız genç yaşta toprağa gömüldü. Bu ayı hiç sevmiyoruz. Bizim filizlerimiz toprak altında çürüyor. Anneler günü kutlanıyor. Ben anne değilim diyorum. Kendimi suçluyorum. Adaleti yerine getiremediğimiz için çocuklarımızı pisi pisine ölüme gönderdiğimiz için. Artık biz kendimizi sorgular olduk" dedi. Baba İsmail Çolak, "Bizim için kara bir gün. Kömürden kara... Bulamadığımız adalete mi yanalım? Çocuklarımıza özlemine mi yanalım? Neye yanacağımızı biz de bilemedik. Adalet olmayan ülkede adalet aradık. Bulamadık..."

İbrahim Duman'ın annesi Seher Duman ise "Ben konuşmayacağım. Yorulduk artık. Çok bağırdık. Çok konuştuk. Tutuklu var mı, neredeler? Tutuklular çıktı. Adalet diyorlar Adalet nerede?" diye konuştu.

GÖZÜM AÇIK GİDECEK

CHP MYK’si, katliamın yıl dönümünde Soma’da Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Sorumluların hak ettiği cezayı almadan dava sürecinin tamamlandığını hatırlatan Özel, davanın yeniden görülmesi için mücadele edeceklerini belirtti. Özel, “On yıl geçti. Ben Soma’yı geride bıraktım. Hatırlamak istemiyorum” diyen maden sahibi Can Gürkan’a “Biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu küstahlardan ve bu küstahların ağababalarından günü gelince hesap soracağız. İki elim yakandadır, sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek” diye tepki gösterdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada 10 yıldır adaletin gelmediğini sorumluların korunduğunu dile getirerek, "Adaletin yerini bulmaması yeni cinayetlere de zemin hazırlamış, Ermenek’te, Amasra’da, Şirvan’da, İliç’te ve ülkenin dört bir yanında madenciler ölmeye devam etmiştir" dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise katliamın neoliberal anlayışın sonucu olduğunu belirterek, "Bu ölümleri ancak ve ancak işçiler, emekçiler, sendikalar, meslek örgütlerinin birlikteliği ve örgütlü mücadelesi önleyebilir" görüşünü dile getirdi.