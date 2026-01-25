Soma’da tabutlu eylem

EMEK SERVİSİ

Soma Termik Santralı işçileri, Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan farklarını almak için siyah tabutlu eylem yaptı.

Burada konuşan TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, işçilerin alın terinin geciktirilmek istendiğini vurguladı.

Girginler, eylemin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz bu santralda gecemizi gündüzümüze kattık. Ürettik, kazandırdık, buçark dönsün diye omuz verdik. Toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farkları kanuna aykırı şekilde taksitlendirilmek istendi. TİS’den doğan geçmişe dönük ücret farklarımızı, kanunda yeri olmayan bir şekilde tek seferde değil, üç taksitte ödemek istiyorlar. Buradan açıkça söylüyorum: Bu bir lütuf değil, işçinin alın terinin geciktirilmesidir. İşçinin hakkı şirketin keyfine bırakılamaz. Hakkımız tam ve eksiksiz ödenene kadar bu mücadele bitmeyecek.”