Soma’daki cezasızlık Amasra davasında karar gerekçesi oldu

Emek Servisi

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Amasra Taşkömürü İşletmesinde (ATİM) yaşanan patlamada 43 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Sanıkların binlerce yılla yargılandığı davada, 3-17 yıl arası çıkan hapis cezalarının gerekçesi olarak Soma'da yaşanan maden faciasına atıf yapıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Soma kararına atıf yaparak, "301 işçinin vefat ettiği Soma maden faciasına dair dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesince yapılan incelenmesinde de dosya kapsamında daha ağır ihmallerin olduğu kabul edilmesine rağmen 'bilinçli taksir' hükümleri uygulanmış, 'olası kast' yüksek mahkemece kabul edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Halk TV'den Can Bursalı’nın haberine göre Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı. Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin katledildiği Soma Holdinge ait maden ocağıyla ilgili görülen davada Yargıtay 12. Ceza Dairesine atıf yaptı. Soma davasında davayı yıllarca yürüten mahkeme başkanı, karar aşamasında değiştirildikten sonra yeni gelen başkan sanıklara 'Bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan ceza vermişti. Davada verilen en yüksek ceza 22 yıldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2 Ekim 2020'de oy birliğiyle verdiği kararda sanıkların 'Olası kastla öldürme' suçunu işlediklerini belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Bu da sanıkların 301 kez ayrı ayrı cezalandırılarak binlerce yıl hapis cezasına çarptırılması demekti. Davanın yeniden başlaması gerekirken bozma kararını veren Yargıtay 12. Ceza Dairesinin üyeleri değiştirildi. Davayla ilgili kesin kararı yine Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.