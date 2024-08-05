Somali'de 37 kişinin öldüğü plaj ve otel saldırıları protesto edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bir plaj ile otele düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırı protesto edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mogadişu'da halk, 3 Ağustos'ta Eş-Şebab tarafından bir otele ve plaja düzenlenen saldırıyı protesto etti.

Plajda toplanan yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla saldırıyı kınadı. Göstericiler daha sonra sloganlar atarak Mogadişu caddelerinde ilerledi.

Gösteriye katılanlardan Adar Sabriye, saldırıda oğlunu kaybettiğini söyledi.

Yetkilileri kamu güvenliğini sağlamaya çağırmak için protestoya katıldığını anlatan Sabriye, "Oğlum, sessiz, itaatkar ve hayatını derslerine adamış bir gençti." dedi.

Protestoculardan Ahmed Mohamed de ülkenin güvenliğinin her vatandaşın sorumluluğu olduğunu söyleyerek gençleri Eş- Şebab'a karşı mücadeleye katılmaya çağırdı.

Mohamed, Eş-Şebab'ın sadece hükümeti ve askerleri hedef almadığını çoğu zaman sıradan insanları da öldürdüğünü ifade etti.

Örgütle mücadelede herkesin artık bir şey yapması gerektiğini ifade eden Mohamed, "Herkesi ülkemizi kurtarmaya çağırıyorum. Çünkü gidecek başka bir yer yok ve bu ülke bize ait." dedi.

Saldırıdan kurtulan Omar Elmi de ölenlerin yasını tutmak ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu göstermek için protestoya katıldığını anlattı.

Somali'de 3 Ağustos'ta intihar bombacısı sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlatmış, birkaç saldırgan da otele girerek etrafa ateş açmıştı.

Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirilmişti.