Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı arttı.

Somali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yaralılardan 11'inin halen yoğun bakımda olduğu, 64'ünün tedavi gördüğü, 137'sinin ise taburcu edildiği, ölü sayısının 37'ye çıktığı bildirildi.

Somali'de dün bir intihar bombacısı sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlatmış, birkaç saldırgan da otele girerek etrafa ateş açmıştı.

Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirilmişti.