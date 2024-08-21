Somali'de bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Polis memuru Nour Abdirahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu-Afgoye kara yolundaki bir polis kontrol noktasının yakınında intihar saldırısı düzenlendiğini ifade etti.

Abdirahman, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının, trafiğin yoğun olduğu saatlerde polis kontrol noktasında bombalı araçla düzenlendiğini söyleyen Abdirahman, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.