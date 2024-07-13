Somali'de cezaevinde çıkan çatışmada 8 kişi öldü

Somali'de bir cezaevinde firar girişimi nedeniyle çıkan çatışmada 3 asker ile 5'i mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali ordusu adına basın açıklaması yapan Albay Abdikani Khalaf, başkent Mogadişu'daki bir cezaevinde bazı mahkumların firar etmeye çalıştığı bilgisini paylaştı.

Khalaf, başarısız firar girişiminde bazı mahkumların silah ve el bombalarıyla gardiyanlara saldırdığını ifade etti.

Çıkan çatışmada 3'ü asker, 5'i mahkum olmak üzere 8 kişinin öldüğünü açıklayan Khalaf, firar girişiminde 21 kişinin de yaralandığını söyledi.

Firar eden mahkumların Eş-Şebab üyesi olduğu tahmin edilirken silahların cezaevine nasıl sokulduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Somali'de 2020'de yaşanan benzer firar girişiminde 9 kişi hayatını kaybetmişti.