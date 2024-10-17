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Somali'de intihar saldırısı: En az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Somali'de başkent Mogadişu'da polis akademisi yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Dünya
  • 17.10.2024 17:19
  • Giriş: 17.10.2024 17:19
  • Güncelleme: 17.10.2024 17:22
Kaynak: AA
Somali'de intihar saldırısı: En az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Somali'de polis akademisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, başkent Mogadişu'da kimliği belirlenemeyen kişilerce General Kaahiye Polis Akademisi'ne yakın bir bölgede intihar saldırısı düzenlendi.

Somali polisinin hedef alındığı belirtilen saldırıda, aralarında polis memurlarının da olduğu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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