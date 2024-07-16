Somali'de kolera salgını: 134 kişi öldü

Somali Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgınına ilişkin verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, ocak ayından beri 134 kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl 16 bin 231 vakanın tespit edildi.

Somali'de ocak ayından beri 134 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınına dikkat çekildi.

Açıklamada, ocak ayından beri salgın nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan bu yıl 16 bin 231 vakanın tespit edildiği belirtilen açıklamada, hijyen malzemelerine ulaşım zorluğu ile yağış ve sellerin salgını tetiklediği kaydedildi.

134 ÖLÜM YAŞANDI

Açıklamada, "Maalesef bu yıl kolera nedeniyle 134 ölüm kaydedildi ve bu durum salgının ciddiyetini ortaya koymakta" ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, salgınla mücadelede ülke çapında 920 bin 913 kişiye kolera aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Somali'de 2023'te yaklaşık 18 bin kolera vakası tespit edilirken, yarısından fazlası 5 yaş altı çocuk olmak üzere 46 kişi hayatını kaybetmişti.