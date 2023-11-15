Somali'de nehrin taşması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Taşan Şabelle Nehri'nin geçtiği Beledweyne'nin Belediye Başkanı Nadar Tabah, basına yaptığı açıklamada, selin ciddi hasara neden olduğunu ve son yıllarda görülmeyen büyüklükte göçe yol açtığını söyledi.

Nehrin taşması sonucu son 24 saatte yaklaşık 8 kişinin öldüğünü belirten Tabah, "Beledweyne'de selden etkilenen halkın tahliyesi gecikti ve yeterince yardım ulaşmadı." dedi.

Beledweyne'nin yanı sıra Afgoye, Bulo Marer ve Awdheegle gibi birçok kentte de nehirde taşkınlar yaşandı.

Sel nedeniyle ağır maddi kayıplar veren kentlerde, teknelerle kurtarma operasyonları sürüyor.

Somali'de yağışlar şimdiye kadar 40'a yakın kişinin ölümüne yol açarken, 500 bin kişiyi de yerinden etti.

Yağış ve sellerin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da, son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin arasında yer alıyor. Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.