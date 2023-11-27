Somali'de selden etkilenen bölgelerde salgın hastalık riski büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de selden etkilenen bölgelerde, ölümcül ve salgın hastalıkların görülmeye başlandığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkedeki 33 kentin sular altında kaldığı, selden etkilenen bölgelerde kolera, sıtma ve benzeri hastalıkların yayılmaya başladığı aktarıldı.

Açıklamada, kolera vakalarının geçen haftaya göre yüzde 43,5 arttığı ve 21 ilçede 383 vakanın kaydedildiği belirtildi.

Selden etkilenen bölgelerde altyapının tahrip olması nedeniyle temiz suya erişimin neredeyse ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, kuyuların da kirlendiğine işaret edildi.

Sel ve taşkınlardan ötürü bazı sağlık tesisleri sular altında kaldı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, ziyarette bulunduğu Gedo bölgesinin Dolow ilçesinde ciddi hastalıkların ortaya çıktığını söyledi.

Yerinden olan çok sayıda kişi, gıda ve temiz su sorunu yaşıyor.

Afette şimdiye kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, 700 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.