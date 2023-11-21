Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Somali'de şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, basına yaptığı açıklamada, aşırı yağış ve sellerden 1,5 milyon kişinin etkilendiğini, 5 binden fazla evin de yıkıldığını belirtti.

Abdulle, afet nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Somali'deki afet, Hiraan, Bakol, Bay ve Gedo bölgelerinde etkili oldu.

Sellerden çiftlik hayvanları ve tarım arazileri de etkilendi.

Şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.