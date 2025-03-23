Somali'de uçak kazası: 5 ölü
Solami'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Somali Sivil Havacılık Otoritesi’nden (SCAA) yapılan yazılı açıklamada, dün Güney Somali'den kalkan 'DHC-5D Buffalo' model uçağın, Mogadişu'nun yaklaşık 24 kilometre güneybatısında düştüğü bildirildi. Yerel saatle 17.40 sıralarında meydana gelen kazada, Kenya uyruklu 5 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.
Somali hükümetinden yapılan açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı ifade edildi.