Somali'deki askeri kampa saldırı soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı

Somali'de 25 Temmuz'da bir askeri üsse düzenlenen ve 30 kişinin öldüğü intihar saldırısıyla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Abdifatah Kasim, basına yaptığı açıklamada, Jaalle Siyad askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısı sonrası şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Kasim, intihar saldırısı soruşturması kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmaya istihbarat birimi ve güvenlik güçlerinin de destek verdiği bildirildi.

Eş-Şebab'ın 25 Temmuz'da bir askeri üsse saldırısında aralarında askerlerin de bulunduğu 30 kişi ölmüştü.