Somali, Etiyopya ile Somaliland arasında yapılan anlaşmayı iptal eden yasayı onadı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan ve denize erişimi öngören mutabakat zaptını geçersiz kılan yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya ve Somaliland hükümetleri arasında yapılan "yasa dışı mutabakat zaptını" geçersiz kılan yasayı imzaladığını belirtti.

Mahmud, "Milletvekillerimizin ve halkımızın desteğiyle hazırlanan bu yasa, uluslararası hukuk uyarınca birliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, yasanın, hükümetin resmi duruşunu temsil ettiğini ve "Somali topraklarına izinsiz girişlere karşı güçlü bir caydırıcılık görevi gördüğünü" kaydetti.

- Etiyopya, hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da alevlendirmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.