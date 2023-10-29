Somali, Gazze'ye sağlık çalışanı göndermeye hazır olduğunu duyurdu

Somali, İsrail saldırılarında binlerce sivilin öldüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doktor ve gönüllü sağlık çalışanları göndereceğini açıkladı.

Başkent Mogadişu'da geçen yıl 29 Ekim'de Eş Şebab'ın bombalı saldırılarında hayatını kaybeden 120 kişi için anma programı düzenlendi.

Programda konuşan Somali Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Mohamud Macalin Abdulle, saldırılarda ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, İsrail'in saldırılarında binlerce sivilin öldüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dikkati çekti.

Ülkede Gazzeliler için yardım kampanyası başlatılacağını belirten Abdulle, Refah Sınır Kapısı'nın açılması halinde yardımın yanı sıra doktor ve gönüllü sağlık çalışanlarını da Gazze'ye göndermeye hazır olduklarının altını çizdi.