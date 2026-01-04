Somalı işçiler haklarını istiyor

Soma’daki Torku Termik Santralı’nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacakların eksik ödenmesi nedeniyle işyeri faaliyetlerini aksatmadan eylem başlattı. TES-İŞ Sendikası, taksitli ödemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Sendika Başkanı Mustafa Girginler, santralda vardiya düzeninin devam ettiğini belirterek, "Burası bizim işyerimiz, ekmek teknemiz. Üretim devam ediyor. Vardiya dışındaki arkadaşlarımızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Girginler, Soma Termik Santralı’nda 786 işçinin çalıştığını hatırlatarak, 1 Temmuz’da başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinin Kasım ayı ortasında tamamlandığını söyledi. Bu ay toplu sözleşmeden doğan geriye dönük farkların ödenmesi gerektiğini ifade eden Girginler, "Zamlı maaşlarımız yatırıldı ancak geriye dönük farklarımızın yalnızca üçte biri ödendi. Toplu sözleşmemizde taksitli ödeme diye bir madde yok. Buna rağmen kalan kısmın iki taksitte yatırılacağı söylendi. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

ANKA’ya göre santral önüne gelen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, termik santralda yaşanan belirsizliklerin yalnızca işçileri değil, tüm Soma’yı olumsuz etkilediğini ifade ederek "Soma, termik santral ve maden emekçilerinin alın teriyle ayakta duran bir ilçedir. Sözleşmesinden doğan hakların taksitlendirilmek istenmesi hem hukuka hem de iş barışına aykırıdır" dedi.

Eylem sırasında işçiler, "Kasa dolu, cepler boş" ve "Patrona var, işçiye yok" sloganları attı. İşçiler, hakları tam olarak ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.