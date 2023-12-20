Somali Kadın ve İnsan Haklarını Geliştirme Bakanı Diriye, Cibuti'de hayatını kaybetti

Somali Kadın ve İnsan Haklarını Geliştirme Bakanı Hatice Mohamed Diriye, Cibuti'de hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Abdurrahman Yusuf Adala, basına yaptığı açıklamada, Diriye'nin sağlık sorunu yaşayarak aniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Adala, hastaneye kaldırılan Bakan Diriye'nin ameliyata alındığını ancak kurtarılamadığını belirtti.

Diriye'nin sağlık sorunuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve birçok hükûmet yetkilisi başsağlığı mesajı yayımlandı.

Yaklaşık 20 yıl Somali Meclisinde görev yapan Diriye, Cibuti'de düzenlenen bir programa katılmıştı.



