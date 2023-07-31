'Somalı madenci, sendika paylaşımlarını beğendiği için işten çıkarıldı'

Manisa Soma'da Yeni Anadolu Madencilik’te çalışan Ramazan Gündoğan, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üyesi olduğu ve sendika paylaşımlarını sosyal medya üzerinden beğendiği gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi. Sendika avukatı Yağız Timoçin de "Biz biliyoruz ki Ramazan'ın iş yerinden feshinin nedeni sendikal faaliyetleridir." dedi.

Manisa Soma'da Yeni Anadolu Madencilik’te çalışan Ramazan Gündoğan, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üyesi olduğu ve sendika paylaşımlarını sosyal medya üzerinden beğendiği gerekçesiyle işten çıkarıldığını ileri sürdü. Gündoğan, "Hiçbir şekilde tazminatım hiçbir hakkım verilmedi. İşten çıkarılma kodum 26, halbuki ben hiçbir zaman ben şirketime küfür hakaret etmedim" dedi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Manisa Soma'da bulunan Yeni Anadolu Madencilik’te çalışan Ramazan Gündoğan’ın işten çıkarılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşulan Gündoğan, şunları söyledi:

"SENDİKAYA GEÇİNCE MOBBİNG BAŞLADI"

"Yeni Anadolu Madencilik’te 2016'dan bu yana çalışmaktayım. İşimi seviyorum severek de çalışıyorum. Şimdiye kadar rapor ve hiçbir zaman devamsızlık da yapmadım. Bugüne kadar bir sorun da yaşamadım. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na geçtiğim için bana mobbing, baskılar uygulanmaya başlandı. Ben kepçe operatörüyüm. Mesleğim olmasına rağmen düz işçi unvanı ile çalıştım. Diğer arkadaşlarımdan 1800-2000 lira arasında aşağı maaş alıyorum. Bu nedenden dolayı sendikada mücadeleme devam ettim temsilci olarak. Geçtiğimiz mayıs ayının 4'ünde kartım bağlandı. 5 ayın 5'inde bana çıkış verildi. Çıkış verilmesi için hiçbir sebep olmamasına rağmen neden olarak da Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın şirkete karşı eylemlerinden rahatsız oluyorlar. Ben de sendikaya destek verdiğim için 51. madde sendika özgürlüğüm olmasına rağmen sendika faaliyetinden dolayı Bağımsız’ı seçtiğim için bana çıkış veridi. Hiçbir şekilde tazminatım hiçbir hakkım verilmedi. İşten çıkarılma kodum 26, halbuki ben hiçbir zaman ben şirketime küfür, hakaret yapmadım. Güzel bir şekilde çalıştım. Ben şirketime de bir soğukluğum yoktur. Ben hakkımı arayacağım ya verilecek ya verilecek."

"İŞÇİ HAKKINI SAVUNDU DİYE ÇIKIŞINI VERDİNİZ"

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ise şunları söyledi:

"Sendikamızın Genel Merkezi Soma'dadır. 15 bine yakın çalışan madenci kardeşimiz var. Bizler 301 maden faciasından sonra bu kardeşlerimizin ölümü nedeniyle bu sendikayı kurduk. Bu sendikanın amacı işçilerin hakkı için mücadele ediyoruz. Ramazan Gündoğan 2 aydır işsiz. 26. maddeden disiplin kurulu suçuyla çıkış vermişler. Aslında işçiye tutanak tutulması gerekir. İşçiye tutanak tutulmamış. Bu konuda suç işlemişler. Ben bu konuda kaymakam bey ile belediye başkanıyla, milletvekili ile konuyu görüştüm. Müzakereye açığız. Bizler şunu söylüyoruz; her zaman işveren mi haklı, bu işçiler hiç haklı değil mi? İşçi dövülür, işçi suçlu olur, işçi çıkış alır, işçi suçlu olur. İşçi ölür işçi yine suçlu olur. Biz Bağımsız Maden İş Sendikası olarak buna karşıyız. İşçilerin yanındayız. Yeni Anadolu Madencilik’te şu anda 500 kişi düz işçi olarak çalışıyor. Bu arkadaşlara ustalık yaptırıyorlar operatörlük yaptırıyorlar. TKİ müdürüne buradan sesleniyorum, Vali Bey’e, Enerji Bakanı’na sesleniyorum; bu işçi hakkını savundu diye çıkış verdiniz. Anayasa’nın 51. maddesi çok açık. İsteyen istediği sendikaya üye olabilir. Bu işçi kardeşimizin işine geri döndüreceğiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün basın açıklamasına geldik. Bir daha buraya bu şekilde gelmeyeceğiz. Bu işçi kardeşimizin bir an önce işine dönmesini bekliyoruz."

"FESİH NEDENİ SENDİKAL FAALİYETLERDİR"

Sendika avukatı Yağız Timoçin ise şunları söyledi:

"Biz biliyoruz ki Ramazan'ın iş yerinden feshinin nedeni sendikal faaliyetleridir. Özellikle Yeni Anadolu Madencilik’te Bağımsız Maden İş Sendikası’nın örgütlenmesinin faaliyetlerinin artması, bu örgütlenme sonucunda üyelere karşı baskılar yapılması, sendikanın bu baskılara karşı maden önünde basın açıklamaları yapması, jandarmanın müdahalesi üzerine bu feshinin gerçekleşmesi dahi Ramazan’ın iş hakkının sendikal sebeplerle feshedildiğini gösteriyor. Ramazan'ın kendisine şirkette ‘Senin Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na ait paylaşım var beğeni var. Bundan dolayı da açıkça iş hakkını feshediyoruz’ demişler.”

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMADI

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri İşletme Müdürü Hüseyin Bardaklı ise konuyla ilgili basına açıklama yapmak istemediğini belirtti.