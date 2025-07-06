Somalı madenciler işlerini geri istiyor

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik “küçülme” gerekçesiyle yaklaşık 750 madenciyi işten çıkardı.

Yaklaşık 5 bin işçinin çalıştığı ocakta üretimin tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, patronun emekçileri kapı önüne koyması tepki çekti. İşten çıkarılan madenciler, “Kârlarını büyütmek için bizi gözden çıkardılar” diyerek isyan etti.

Şirket yönetiminin, işten çıkarmaları vardiya öncesi toplantıda işçilere tebliğ ettiği ifade edildi. Yönetim, “işgücü fazlalığı”, “performans düşüklüğü” ve “işletme ile ilgili zorunluluklar” gibi gerekçeler sundu. Ancak işçiler, asıl amacın maliyetleri düşürmek ve ucuz iş gücüne yönelmek olduğunu dile getirdi.

İşten çıkarılan bir madenci, şunları söyledi: “Bu ocağa yıllarımı verdim. Sabah karanlıkta giriyorum, akşam karanlıkta çıkıyorum. Çocuklarımı göremediğim günler oldu. İnsan bir parça vefa bekler. Ama patron için biz sadece rakamdan ibaretiz. Bizi hep köle yerine koydular, şimdi de çöpe atıyorlar. 301 arkadaşımızı yerin altında bırakırken ‘Soma kader’ diyenler, bugün de bu zulmün ortağı. Bu düzenin tek derdi patronun kârı.”

Bir diğer işçi ise şöyle konuştu: “Evde iki çocuk var. Biri üniversiteye hazırlanıyor, diğeri ortaokula gidiyor. Ev kirası, kredi borcu, mutfak masrafı… Nasıl ödeyeceğim? Bahane hazır, küçülme. Yalan… Bantlar dönüyor, kömür çıkıyor, patronun kasası doluyor. Fazla olan biz değiliz, onların açgözlülüğü. 2014’te 301 canı toprağa verdik, ‘Bir daha olmaz’ dediler. Şimdi yine bizim ekmeğimizden çalıyorlar. Bu memlekette emekçiye hayat yok. Ya diz çökeceğiz ya da ayağa kalkacağız. Ben artık korkmuyorum çünkü kaybedecek bir şeyim kalmadı.”

İmbat Madencilik daha önce de “küçülme” gerekçesiyle yüzlerce işçiyi işten çıkarmıştı.