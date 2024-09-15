Somalı madenciler Meclis'e gidiyor

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.

"Ya saygın bir uzlaşı ya tavizsiz direniş!" ifadeleriyle mücadele programını duyuran sendika, önceki gün Fernas Grup'un Bodrum'daki otelinin önünde eylem yaptı.

Ankara eylem programını X (Twitter) hesabından açıklayan Bağımsız Maden İş Sendikası, paylaşımda bu akşam Soma’dan hareket edileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Geceyi TBMM önünde geçirecek ve ertesi gün Fernas Holding’in önüne gideceğiz. Ankara halkının Somalı madencileri yalnız bırakmayacağını biliyoruz, herkesi dayanışmaya bekliyoruz!"