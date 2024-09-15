Somalı madenciler Meclis'e gidiyor
Soma ilçesinde Fernas Madencilik'te çalışırken işten çıkarıldıkları için eylemde olan işçiler, Ankara'ya gideceklerini ve eylemlerini burada sürdüreceklerini duyurdu.
Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.
"Ya saygın bir uzlaşı ya tavizsiz direniş!" ifadeleriyle mücadele programını duyuran sendika, önceki gün Fernas Grup'un Bodrum'daki otelinin önünde eylem yaptı.
Ankara eylem programını X (Twitter) hesabından açıklayan Bağımsız Maden İş Sendikası, paylaşımda bu akşam Soma’dan hareket edileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Geceyi TBMM önünde geçirecek ve ertesi gün Fernas Holding’in önüne gideceğiz. Ankara halkının Somalı madencileri yalnız bırakmayacağını biliyoruz, herkesi dayanışmaya bekliyoruz!"
Geliyoruz Ankara!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 15, 2024
Bu akşam Soma’dan yola çıkarak, yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Geceyi TBMM önünde geçirecek ve ertesi gün Fernas Holding’in önüne gideceğiz.
Ankara halkının Somalı madencileri yalnız bırakmayacağını biliyoruz, herkesi dayanışmaya bekliyoruz! pic.twitter.com/ifFvkF8ciI