Somali tezkeresi ve Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK'nın Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilişkin tezkereler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel 28.07.2024 00:46 Giriş: 28.07.2024 00:46

Güncelleme: 28.07.2024 00:47 Kaynak: ANKA

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