Somali’de askeri kampta ateş açıldı: 3’ü BAE subayı 6 asker öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki General Gorod Askeri Kampı’nda bir askerin açtığı ateş sonucu 3’ü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 6 asker hayatını kaybetti.



Somali’de askeri kampta ateş açıldı. Başent Mogadişu’daki General Gorod Askeri Kampı’nda bir askerin açtığı ateş sonucu, aralarında BAE’li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak’ın da bulunduğu 3 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı dahil 6 asker hayatını kaybetti.

Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yapılan açıklamada saldırıyı yapan askerin örgütün üyesi olduğu belirtildi.