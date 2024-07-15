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Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 5 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 15.07.2024 11:18
  • Giriş: 15.07.2024 11:18
  • Güncelleme: 15.07.2024 11:21
Kaynak: İHA
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Fotoğraf: İHA

Somali’de bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Başkent Mogadişu'da dün akşam saatlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıyo Eş-Şebab'ın düzenlediği bildirildi.

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