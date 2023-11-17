Somali’deki sel felaketinde can kaybı 50’ye yükseldi

Somali’de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı.

Doğu Afrika ülkesi Somali’de Ekim ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketlerinin bilanço ağırlaşıyor.

Somali Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (SOMDA) yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiği bildirildi. Şiddetli yağışın toprak kaymalarına ve ani su baskınlarına yol açtığı, tarım arazilerinin zarar gördüğü, hayvanların ise telef olduğu aktarıldı. SODMA Komiseri Muhammed Moalim başkent Mogadişu’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkedeki sel 50 kişiyi öldürdü ve yarım milyondan fazla kişiyi yerinden etti" dedi. Moalim, Birleşmiş Milletler’in halkın yerinden olması, insani ihtiyaçların artması ve daha fazla evde hasar meydana gelebileceği uyarıları üzerine sel mağdurlarına yardım etmek için Somali’nin güneyindeki Bardhere bölgesine yardımların yer aldığı bir kargo uçağı gönderdiklerini söyledi.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 1,24 milyon kişinin şiddetli yağışlardan ve selden etkilendiğini, sayının daha da artabileceğini aktardı. BM, Ekim-Aralık yağış sezonunda 1,6 milyon kişinin su baskınlarından etkileneceğini ve 1,5 milyon hektar tarım arazisinin zarar göreceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, ülkenin güneybatısındaki Jubba Nehri’nin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kalmıştı.