Somali’deki sel felaketinde can kaybı 96’ya yükseldi

Somali’de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 96’ya yükseldi.



Doğu Afrika ülkesi Somali’de geçtiğimiz ekim ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı artıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 96’ya yükseldiği aktarılarak, "Somali federal hükümeti selden etkilenen insanlara yardım etmek için çalışmalar yürütüyor. Kabine, insani yardım kuruluşlarına selden etkilenenlere yardım etmeleri çağrısında bulundu" denildi.

Açıklamada, şiddetli yağış ve sellerden yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.