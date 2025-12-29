Somalıland adımına tepki yağıyor: ‘Topraklarımıza sokmayın’

Ortadoğu’nun ardından Afrika’yı dizayna girişen İsrail’in Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’i “bağımsız egemen bir devlet” olarak tanımasına tepkiler sürüyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Somaliland’ı bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının “kabul edilemez bir adım, uluslararası normların ihlali ve ülkenin bağımsızlığına açık bir saldırı” olduğunu söyledi.

Parlamentoda yaptığı konuşmada “Ortadoğu’daki çatışmanın Somali’ye taşınmasını reddettiğini” belirten Mahmud, “Birliği sağlamak için Somaliland ile diyalog konusunda kararlıyız” dedi. Şeyh Mahmud, ülkesinin, saldırıların başlatılabileceği askeri üslerin kurulmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

İŞGALE KARŞI DURUN

Mahmud, Somaliland halkına, yabancı güçlerin Somali topraklarına girmesine izin vermemeleri çağrısı yaptı. Mahmud, “Kuzeydeki kardeşlerim, bugün düşmanın topraklarınıza yerleşmemesi için her türlü güce ve imkana sahipsiniz. Ancak yarın düşman topraklarınıza yerleştiğinde, bu fırsatlara ve güce sahip olmayabilirsiniz” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) de Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini, bunun bölgenin barış ve istikrarı için kilit önem taşıdığını bildirdi. AB Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) yapılan açıklamada “AB anayasası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Şartları uyarınca Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemini yeniden teyit etmektedir” denildi.

LEVANT’TAN TEPKİ

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanlığı da İsrail ile Somaliland bölgesi arasında ilan edilen karşılıklı tanıma kararını reddettiğini açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesinin “bağımsızlığını tanımasını” görüşmek üzere 29 Aralık'ta (bugün) acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.