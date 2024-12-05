Soma’nın havasını kirletenlere tepki

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma Termik Santrali’nin önünde 10 Eylül’de yaptığı basın açıklamanın ardından bir kez daha firma yetkilileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına seslendi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte basın açıklaması yapan Zeyrek, Soma’nın havasını kirletenlere karşı yurttaşların yanında olmaya davam edeceklerinin altını çizdi.

Zeyrek, “Soma termik santralinin önündeyiz. Geçtiğimiz aylarda yine buradaydık. Buradan Soma Termik Santraline şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Demiştik ki filtrasyon sistemlerinizi yenileyin, artık Soma’nın havasını kirletmekten vazgeçin ama maalesef bu sözlerimiz daha öncekiler gibi havada kaldı. Bugün artık daha güçlüyüz, bugün hepimiz buradayız ve artık Soma’da biz kirli hava istemiyoruz” dedi.

İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirmesi için Bakanlık yetkililerini göreve çağıran Zeyrek, “Yüksek sesle bağırıyoruz. Karaelmasımız artık tabut olmasın. Yüksek sesle bağırıyoruz. Somamız artık kirli hava solumasın. Somalı hemşehrilerimizin temiz hava hakkını elinden alan, onlara bu kirli havayı yaşatan herkesin karşısında dimdik duracağız. Ben diyorum ki Bakanlığımız gelsin, filtrasyon gerekip, gerekmediğinin açıklamasını yapsın. Somamızın havasının testlerini yapsın ve şeffaflıkla tüm Soma’yla paylaşsın. Çünkü, biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tespitleri yapmak için çalışmalara başladık. Bakanlığımız bunu açıklamazsa biz, Büyükşehir Belediyesi olarak açıklayacağız” açıklamasını yaptı.

Zeyrek, açıklamasının son bölümünde ise, “Eğer ki gerekli koşulları sağlamazsa ilerleyen günlerde bu eylemimiz daha farklı bir şekilde devam edecektir. Hep şunu söyledik. Sermaye mi, insan mı? Her zaman için insan. Ama bunlar sağlanmazsa da bizim yaptırımlarımız da artık çok daha sert bir şekilde olacaktır. Ben, her zaman için Somalı hemşehrilerimin yanındayım. Onların bu haklarını elinden alanların da her zaman için karşısında olduğumu yüksek sesle bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

“TEMİZ HAVA HAKKI HER CANLININ EN TEMEL HAKKIDIR”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, “Soma Termik Santrali Filtresi olmadığı için, bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği için bundan 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mühürlenmişti. Ve mühürlendiğinde bütün Somalılar olarak, termik santralin açılması için hep birlikte destek verdik. Neden destek verdik? Çünkü, termik santralin ürettiği sıcak su ilçe merkezimizde yaklaşık 50 bin vatandaşımızın ısınmasını sağlıyordu. Somalı vatandaşlarımız soğukta kalmasın diye bizler termik santralin açılması için mücadele ettik. Nakliyeci yurttaşlarımız işsiz kalmasın diye mücadele ettik. Yaklaşık 2 gün kapalı kaldıktan sonra termik santral yeniden açıldı. Ancak o günden bu yana, o tarihte kapanan termik santraller, filtre zorunluluğunu yerine getirirken Soma Termik Santrali maalesef ki bu zorunluluğunu yerine getirmedi. Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Bir tarafta ısınma yani sıcak su hizmeti, diğer tarafta temiz hava hakkı. Termik Santral bizden bir tercih yapmamızı istiyor. Ya ısınacaksınız ya da zehirleneceksiniz. Ancak, biz diyoruz ki bunun ikisi de mümkün. Biz, daha temiz hava soluyarak, gerekli koşullar sağlandıktan sonra daha temiz ve sağlıklı hava soluyarak ısınabiliriz. Temiz hava hakkı Soma’da yaşayan her bireyin hatta her canlının en temel hakkıdır. Bu nedenle, bu eylemlerden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.