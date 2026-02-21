Somaspor, 1461 Trabzon deplasmanında

SOMA, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 3-0 yenilen 19 puana sahip 15'inci Somaspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'un rakibi olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu'nun ligden çekilmesi, Adanaspor'un da 4 puana sahip olması nedeniyle düşme korkusu yaşayan Somaspor oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. 1461 Trabzon ise 31 puan toplayıp haftaya 11'inci sırada girdi.