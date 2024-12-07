Somaspor 4'te 4 peşinde
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Somaspor yarın evinde Erbaaspor'la oynayacak.
Kaynak: DHA
Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Berat Buğra Çelik düdük çalacak.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Kamil Fidan maçta görev alamayacak. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Som maçlarda kalitemizi ortaya koyduk.
Erbaaspor maçı da çok önemli. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.