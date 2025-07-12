Somaspor 4 transferle başladı

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Somaspor, transferdeki sessizliğini 4 oyuncuyu kadrosuna katarak bozdu. Somaspor, kanat oyuncuları Nevşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki Bahadır Abdulkadir Yağız ve Adanaspor'dan 25 yaşındaki Görkem Gökçe, Reyhanlıspor'dan 26 yaşındaki santrfor Mustafa Arslan ve Tarsus İdman Yurdu'ndan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferit Bay Gündüz ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını belirtti.

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