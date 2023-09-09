Somaspor, Başkent'te sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor maçlarını kazanıp ilk iki haftayı 6 puanla kapatan Somaspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile oynayacak.

Ankara Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Tolga Akbaba'nın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sezona 2'de 2 yapıp başladık. Etimesgut Belediyespor karşılaşmasına da 3 puan parolasıyla hazırlandık. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.