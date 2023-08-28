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Somaspor'da 3 puan sevinci

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 11:17
  • Giriş: 28.08.2023 11:17
  • Güncelleme: 28.08.2023 11:17
Kaynak: DHA
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Somaspor'da 3 puan sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2023-2024 sezonun ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup eden Somaspor maratona galibiyetle başladı.

İlk yarıda attığı gollerle işi bitiren siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımını kutladı.

Zorlu deplasmandan kazanarak dönmenin takıma moral verdiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sezon Play-Off hedefimizi kıl payı kaçırdık. Bu sezon yine üst sıralara oynamayı amaçlıyoruz. Her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Somaspor bu hafta sahasında Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. 

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