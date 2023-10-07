Somaspor'da hedef 3 puan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını berabere tamamlayan Somaspor yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.

Gazi Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Sıralamada 12 puanla 3'üncü basamakta yer alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür takımına güvendiğini söyledi.

Deneyimli teknik direktör, "Ligde geride kalan 6 maçta da yenilmedik. Kastamonuspor bir basamak üzerimizde. Kazanıp rakibimizi geçmek istiyoruz" diye konuştu.