  09.01.2026 13:19
  Giriş: 09.01.2026 13:19
  Güncelleme: 09.01.2026 13:19
Kaynak: DHA
Somaspor ilk hafta Gebzespor deplasmanında

SOMA, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 puanla düşme potasında tamamlayan Somaspor yarın ikinci devrenin açılış maçında üst sıraları hedefleyen Gebzespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aleattin Kurt Stadı'nda Abdullah Volkan Kurt'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Somaspor'da devre arasında Teknik Direktör Recep Çetin'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Cafer Elek bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na PFDK) sevk edilmişti. Elek, yarın ki maçta takımının başında yer almayacak.

