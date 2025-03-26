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Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 16:10
  • Giriş: 26.03.2025 16:10
  • Güncelleme: 26.03.2025 16:10
Kaynak: DHA
Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)- 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü deplasmanda Somaspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53'üncü dakikasında Rahmi Anıl Başaran, Somaspor'un golünü kaydetti. Öne geçtikten sonra avantajını koruyan Somaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Menemen FK, 52 puanda kalıp 4'üncü sıradaki yerini korudu. 2 maç sonra kazanan Somaspor ise 32 puana yükselerek düşme hattından iyice uzaklaştı.

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