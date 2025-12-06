Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-4

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)- 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta son iki maçını kaybeden Menemen Futbol Kulübü, Somaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek çıkışa geçti. Açılışı gerçekleştirilen Soma Nazım Yavuz Stadı’nda oynanan maçta ilk golü 28’inci dakikada Menemen FK adına Seçim Can kaydetti: 0-1. Ev sahibi Somaspor 47’nci dakikada Erdem’in golüyle yeni evindeki ilk gol sevincini yaşadı: 1-1.

Menemen FK, 50’inci dakikada bir kez daha Seçim Can’la golü buldu: 2-1. Seçim Can 87’nci dakikada yine topu ağlara gönderdi ve üçüncü golünü kaydetti. Emre Keskin 90’ıncı dakikada Menemen FK takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Deplasmanda Somaspor farklı mağlup eden sarı-lacivertliler 22 puana çıkarak Play-Off yolunda umutlandı. Somaspor ise 6 puanla düşme hattında kaldı.