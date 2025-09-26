Soma’yı batıran özelleştirme: “Borç 3 milyardan 18 milyara yükseldi”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe başkanı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Soma B Termik Santrali önünde sert açıklamalarda bulundu.

Santralin özelleştirilmesine o dönemde şiddetle karşı çıktıklarını dile getiren Bakırlıoğlu “Biz bugünlerin geleceğini üç yıldan beri haykırmaktayız. Termik santral bundan on yıl önce 2015 yılında 685 milyon dolara özelleştirildi. Biz o özelleştirme yapılırken de buna karşı çıkmıştık. Gerekçelerini ortaya koymuştuk. Aradan on yıl geçti. Bu on yıl süresi içerisinde özelleştirmeden burayı alan Torku hiçbir şekilde burada bakım yapmadı, yatırım yapmadı. Takması gereken filtreyi, baca gazı filtresini takmadı. Buradaki binlerce, yüz bin tane Somalı'yı on yıl boyunca zehir solumaya mahkum etti” dedi.

İKTİDAR SOMA’YA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA

Yaklaşık üç aydır kapalı olan santralin Soma’nın ekonomisini felç ettiğini vurgulayan Bakırlıoğlu şunları söyledi: “Soma ekonomisinin can damarlarından bir tanesi olan bu termik santralin çalışmaması, faaliyet göstermemesi Soma'da da ciddi ekonomik sıkıntılara sebep olmaktadır. Şu anda Soma'daki madenlerden çok ciddi şekilde madenci çıkışı söz konusu. Madenler boşalmaya başladı. Madenlerde çalışan işçiler ücretlerini tam olarak alamamaktalar. Biraz evvel kooperatife gittik. Burada bir kamyoncular kooperatifi var. 350 tane üyesi var. 350 tane kamyoncu her gün buraya kömür taşıyordu. Şu anda 350 tane kamyon istop etmiş şekilde kontağı kapatmış durumda. Soma sokaklarında esnaflarla konuşuyoruz. Esnaflarda da çok ciddi sıkıntı baş göstermeye başlamış durumda. Esasıyla bakılırsa biz bugünlerin geleceğini 3 yıldan beri haykırmaktayız. Bu termik santral bundan 10 yıl önce 2015 yılında 685 milyon dolara özelleştirildi. Biz o özelleştirme yapılırken de buna karşı çıkmıştık. Gerekçelerini ortaya koymuştuk. Aradan on yıl geçti. Bu on yıl süresi içerisinde özelleştirmeden burayı alan Torku hiçbir şekilde burada bakım yapmadı, yatırım yapmadı. Takması gereken baca gazı filtresini takmadı. Buradaki binlerce, yüz binlerce Somalı'yı on yıl boyunca zehir solumaya mahkum etti. TKİ’ye olan kömür borcunu ödemedi. Şu anda yaklaşık 18 milyar liralık bir kömür borcu var, icra işlemleri başlatılmış durumda ve termik santral de 3 aydan beri kapalı. Termik santralin kapamasının sadece ekonomik sonuçları yok. Aynı zamanda Soma'daki binlerce kişinin kışın ısınmasını da sağlamakta ve kış kapıya dayanmış durumda. Termik santral çalışmıyor. Soma'daki insanlar endişeyle kışı nasıl geçireceğiz diyor. Gerçekten de gelinen nokta işin içinden çıkılacak halde değil. Biz üç yıldan beri uyarıyoruz. Bugün yaşanacakları 3 yıl öncesinden söyledik. 3 yıl önce bu firmanın, Torku'nun, bu santralin TKİ'ye, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne 3 milyar lira borcu vardı. Önlem alın dedik. Eğer önlem alınmazsa bu borç katlanarak büyür ve termik santral içinden çıkılmaz bir hale gelir dedik. Kimse bizi dinlemedi. Üç yıldan beri haykırıyoruz."

SANTRAL KAMULAŞTIRILMALI

"Termik santral özelleştirdikten sonra aylık bakımların hiçbir tanesi yapılmamış. Bu termik santralde irili ufaklı iş kazaları yaşanmaya başladı. Yangınlar çıkmaya başladı. Uyarmıştık. Buraya yatırım yapılmıyor, rehabilite edilmiyor, bakımlar yapılmıyor. Soma bir bombanın üzerinde oturuyor demiştik. Kimseye dinletemedik. Borç 3 milyar, 3,5 milyardan bugün 18 milyar liraya kadar çıkmış durumda. Bakım yapılmamış bir santral haline gelmiş. Şimdi haliyle santral üretimi kapatınca buradaki madenlerde de ellerinde kömür stoklar birikmeye başladı.Sadece bir maden ocağında 2 milyon ton kömürün birikmiş olduğu söyleniyor. Soma sınırları içerisinde 5 milyon ton belki daha fazla kömür şu anda stoklarda birikiyor. Eğer bu kömür kısa bir süre içerisinde satılmazsa, işlenmezse yani bu termik santralde yakılmazsa, olduğu yerde kendi kendine yanacak. Soma'daki, stoktaki kömürün değeri bugün için bu santralden daha fazla. Yapılması gereken şey belli. En başından beri söylüyoruz. Burasının derhal ve derhal kamulaştırılması lazım. Elektrik Üretim A.Ş’nin, burada kamulaştırıp üretime başlaması lazım. Eğer bu hızlı bir şekilde yapılmazsa işten çıkartmalar artacak, stoktaki kömür miktarı artacak ve insanlar işsiz kalacaklar ve kışın da soğukta kalacaklar.”