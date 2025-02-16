Şömineden düşen köz çatıyı yaktı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında şömineden düşen köz nedeniyle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri, sokaktaki araç parkları nedeniyle alevlere güçlükle müdahale edebildi.

İddiaya göre Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi Menekşe Solak’ta bulunan 5 katlı binanın çarı katında, şömineden düşen köz nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, binada büyük panik yaşandı. Alevler ve dumanı fark eden apartman sakinleri, kendilerini dışarıya atmayı başardı. İhbar üzerine Amasra Belediyesi ve Sahil Güvenliğe ait itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye araçları ise, solakta gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı.

Polis ekiplerinin megafonla yaptığı anons ve uyarılar ile mahallede park halinde bulunan araçların kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale edebildi. Alevlere Amasra’da bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na ait ve tam donanımlı Yavuz isimli itfaiye aracı da müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.



