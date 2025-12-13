Sömürenler gidecek

Haber Merkezi

Saray rejiminin sermayeye ucuz işgücü yaratma politikalarının en görünür ayaklarından biri haline gelen Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) tepkiler sürüyor. Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sol, sosyalist siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, MESEM uygulamasına karşı yapılan protestoda gözaltına alınan ve tutuklanan 16 Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrencinin serbest bırakılmasını istedi.

YAŞAM HAKKI İÇİN

Yapılan açıklamada, MESEM’in bir eğitim modeli değil, açık bir sömürü mekanizması olduğu vurgulandı. SOL Parti adına konuşan İl Yürütme Meclisi Üyesi Enis Çiçek, MEB’in sorumluluğu altında olan çocukların yaşamını yitirdiği düzende sessiz kalmayacaklarını belirtti. Çiçek, “MESEM adı altında yürütülen sistemin çocukları sömürüye, denetimsizliğe ve ölümcül iş koşullarına mahkûm ettiği artık saklanamaz bir gerçektir” dedi.

2023’ten bu yana MESEM ve benzeri uygulamalarda çalıştırılırken yaşamını yitiren çocuk sayısının en az 15 olduğu hatırlatılırken, yalnızca 2025 yılının başından Kasım ayı sonuna kadar 85 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.

MESEM’in sermaye için bir işgücü deposuna dönüştürüldüğünü ifade eden Çiçek, “İşçi aileleri yoksullukla terbiye edilerek çocuklarını bu sömürü çarkına göndermeye mecbur bırakılırken, patronlara devlet tarafından finanse edilen, masrafsız ve sınırsız bir işgücü sağlanmıştır” diye ekledi.

MESEM sisteminin AKP iktidarı döneminde çıkarılan yasalar ve teşviklerle genişletildiğine dikkat çeken Çiçek, MESEM’e karşı yapılan eylemlerin hedef alınmasına da dikkat çekti. 6 TİP’li gencin tutuklanmasının gözdağı amacı taşıdığını vurgulayan Çiçek şöyle konuştu: “Çocukları korumakla yükümlü olanlar, bu ölümlerin sorumluluğunu üstlenmemekte, koltuklarında oturmaya devam etmektedir. Bakan Tekin, 85 çocuğun iş cinayetlerinde katledilmesinin sorumlularından biridir ve derhal istifa etmelidir. Gençlerin tek ‘suçu’, çocukların yaşam hakkını savunmak, kendi geleceklerine sahip çıkmaktır. Bir otelin zeminine boya döküldüğü iddiası, gerçek suçluları gizleme çabasıdır. O zemine döküldüğü iddia edilen şey, bu ülkenin çocuklarının kanıdır. Asıl yargılanması gerekenler, çocukları makine dişlileri arasında ölüme gönderenlerdir. MESEM ve tüm çocuk işçiliği mekanizmaları kapatılmalıdır. Çocuklar kâr için ölmeye devam etmeyecek, MESEM kalkacak, sömürü düzeni mutlaka yenilecek.”