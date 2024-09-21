Sömürgelerde isyan büyüyor

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Fransa’nın denizaşırı sömürgelerinde isyan ateşi tekrar alevleniyor. Martinique adalarında halk hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlerken Yeni Kaledonya’da ise 2 eylemci polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Fransa’nın denizaşırı topraklarından Karayipler’de bulunan 350 bin nüfuslu Martinique adasında yerel halk, hayat pahalılığına ve gıda fiyatlarındaki keskin artışa karşı sokaklara indi.

Eylül ayının başından bu yana süren protestolarda yerli halk, şirketlerin insafına bırakılan fiyatları protesto etti. Birçok dükkan ve market ateşe verilirken polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalarda 11’i polis 14 kişi yaralanırken yerel yönetim, 23 Eylül’e kadar gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Fransa ulusal verilerine göre denizaşırı topraklarda yaşayanlar aynı vatandaşlık statüsünde olmasına rağmen gıda ürünlerine yüzde 30 ile 40 arasında daha fazla ödüyor. Martinique vatandaşı olan Shazi Chalon, adadaki tarihsel eşitsizliğe dikkat çekti. Ülkede üst pozisyonlara sahip kişilerin Fransa’dan olduğuna dikkat çeken Chalon, “Burada çoğunun kökeni kölelik dönemindeki arazi sahiplerine dayanan beyazlar, şimdi de tarım alanlarının ve farklı sektörlerden işlerin çoğunluğuna sahip” dedi.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Mayıs ayından bu yana eylemlerin sürdüğü Pasifik’teki Yeni Kaledonya’da ise güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlıları arasında yaşanan çatışmada 2 eylemci polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Fransa hükümetinin Fransız seçmen sayısını artırarak yerel halkın seçimlerdeki gücünü zayıflatan anayasal reform girişimine karşı mayıs ayında protestolar başlamıştı.