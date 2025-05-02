Sömürü düzeni son bulsun

Haber Merkezi

1 Mayıs İşçi Bayramı bölge illerde de coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e sokaklara dökülen yurttaşlar, işçiler ve emekçiler AKP’nin baskıcı politikalarına tepki göstererek, hayat pahalılığına karşı isyan etti. Meydanları hınca hınç dolduran yurttaşlar yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı güçlü mesajlar verdi. Ayrıca emekçiler; savaş politikalarının son bulmasını isteyerek kalıcı bir barış vurgusu yaptı.

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ERZİNCAN

Erzincan’da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri Eski Otogar Alanı’nda bir araya geldi. Ellerinde çeşitli döviz, afiş ve pankart ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi’nden Kızılay Meydanı’na slogan atarak yürüdü.

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KARS

Kazım Karabekir Paşa Caddesi’nde 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin öncülüğünde toplananlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Kars Tren Garı Meydanı’na yürüdü. Bu sırada ara sokaklarda yürümek isteyen yurttaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup, tekrar yürüyüş güzergâhına yönlendirildi. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Hiçbir hak ve özgürlük, yönetenler tarafından bahşedilmemiştir. Hakların kazanılması için daima mücadele edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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VAN

Van’da 1 Mayıs, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, Van-Hakkari Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası Van Şubesi ve TMMOB Van İKK öncülüğünde kutlandı. “Biz kazanacağız” şiarıyla binlerce emekçi sabah saatlerinde Günpaş AVM önünde buluştu. “Yaşasın 1 Mayıs”, “Emek bizim, söz bizim” ve “KHK’ler gidecek biz kalacağız” sloganları atan emekçiler, ardından mitingin yapılacağı Musa Anter Parkı’na doğru yürüdü.

Burada konuşan yerinekayyum atanan seçilmiş Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, “Emek sömürüsü, irade gasbı ve kayyımlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Daha sonra konuşan KESK Meclis Yürütme Kurulu Üyesi Döne Gevher Koyun ise “Bugün halklar sefaletle mücadele ediyor. Halklarımız birer birer gasbediliyor. Ortadoğu bir kez daha paylaşım alanı haline getiriliyor. Yine halkımızın iradesine el koyulmaya devam ediliyor. Seçme ve seçilme hakkımız gasbediliyor. Bu artık böyle gitmez. Bizim emeklerimize çalanlar, bizi açlığa mahkûm edenler, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine hedef gösterenler bilsinler ki direnmeye devam edeceğiz. Bu meydanlarda savaş çığırtkanları değil barışın sesi yükselecek” diye konuştu.

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ERZURUM

Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendikaların üyeleri, açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı. Burada yapılan açıklamada emeğin hakkı için meydanlarda olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Biz işçiler, dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı olmaksızın emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için burada bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde de dünyanın birçok yerinde de bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar.”

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ARDAHAN

Milli Egemenlik Parkı’ndaki programa, sendika temsilcileri ile siyasi partilerden katılım oldu. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

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URFA

Urfa Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Atatürk Bulvarı’nda bir araya gelen grup, Topçu Meydanı’na yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kemal Yüksekkaya, 1 Mayıs’ın emekçilerin insanca yaşam, eşitlik, özgürlük ve barış talepleriyle alanları doldurduğu, dünyanın dört bir yanında mücadele ve dayanışmanın yükseltildiği tarihsel bir gün olduğunu belirtti. Emekçiler daha sonra halay çekti.

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DERSİM

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sanat Sokağı’nda bir araya geldi. Daha sonra kortej oluşturan işçiler, ellerindeki pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı’na yürüdü. Etkinliğe katılanlar meydanda halay çekti.

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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da yurttaşlar 1 Mayıs’ı kutlamak üzere İstasyon Meydanı’nda toplandı Emekçiler "Emeğin özgürlüğü ve demokratik toplum için 1 Mayıs’a" dedi.

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MARDİN

Artuklu ilçesinde bulunan PTT ana binası önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler, halaylarla kutlamalara başladı. Kitle, kortej oluşturduktan sonra çeşitli sloganlarla Karayolları Parkı’na doğru yürüdü. 1 Mayıs İşçi Bayramı Tertip Komitesi adına söz alan Diyar Kut, “Barışın ve demokrasinin teminatı bütün değerleri yaratan emekçiler, yani bizleriz. Bunu 1 Mayıs’ta bir kez daha haykırıyoruz. Aydınlık bir gelecek için umut biziz. Halkın egemen olduğu, eşitlik ve özgürlük temelinde halkların bir arada yaşadığı demokratik toplumu hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından 1 Mayıs kutlaması yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar ve halaylarla devam etti.

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ŞIRNAK

Miting Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. DİSK’e bağlı Genel İş Şırnak Şube Başkanı Siyajin Buruntekin, "1 Mayıs üreten ama ürettiğinin de payını alamayan emeğin sömürülen toplum için değil, sermaye için üreten mecbur bırakılan işçilerin mücadele günüdür" dedi.